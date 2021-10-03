''Türkiye ile savaşmayı göze alamazlar''... Nedenini 4 maddeyle sıraladılar

star.com.tr 3 Ekim 2021 Pazar 10:30 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 10:32

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin bir analiz yazısı yayınladı.

Analiz yazısında Ankara'nın sınır bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne karşı oluşturduğu tampon bölgenin Rusya ve Esed rejimini rahatsız ettiği ifade edilirken Esed'in tampona karşı çıkacak güce sahip olmadığı Rusya'nın da Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağı belirtildi.



Yunan basını, gerekçe olarak aşağıdaki maddeleri sıraladı;

1- Türkiye, NATO bloğunun bir üyesi

2- Rusya, Suriye ikmalini Türk Boğazları üzerinden gerçekleştiriliyor

3- Türkiye'nin TürkAkım doğal gaz boru hattını bypass etme olasılığı

4- Akkuyu nükleer santrali

Bu 4 maddeden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, bölgedeki denklemlerin karışık olduğunu ifade etti.