İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Türkiye ile savaşmayı göze alamazlar''... Nedenini 4 maddeyle sıraladılar
Güncel

''Türkiye ile savaşmayı göze alamazlar''... Nedenini 4 maddeyle sıraladılar

Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, Rusya'nın Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağını yazdı.

star.com.tr3 Ekim 2021 Pazar 10:30 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 10:32
ABONE OL

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin bir analiz yazısı yayınladı.

Analiz yazısında Ankara'nın sınır bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne karşı oluşturduğu tampon bölgenin Rusya ve Esed rejimini rahatsız ettiği ifade edilirken Esed'in tampona karşı çıkacak güce sahip olmadığı Rusya'nın da Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağı belirtildi.

Yunan basını, gerekçe olarak aşağıdaki maddeleri sıraladı;

1- Türkiye, NATO bloğunun bir üyesi
2- Rusya, Suriye ikmalini Türk Boğazları üzerinden gerçekleştiriliyor
3- Türkiye'nin TürkAkım doğal gaz boru hattını bypass etme olasılığı
4- Akkuyu nükleer santrali

Bu 4 maddeden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, bölgedeki denklemlerin karışık olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.