İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5798
  • EURO
    34,9433
  • ALTIN
    2430.06
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile Somali arasında anlaşma imzalanmıştı: Askeri gemi Mogadişu'ya ulaştı
Güncel

Türkiye ile Somali arasında anlaşma imzalanmıştı: Askeri gemi Mogadişu'ya ulaştı

Somali ve Türkiye hükümetleri arasında savunma ve ekonomi alanlarında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye ait askeri gemi, başkent Mogadişu'ya geldi.

AA23 Nisan 2024 Salı 23:52 - Güncelleme:
Türkiye ile Somali arasında anlaşma imzalanmıştı: Askeri gemi Mogadişu'ya ulaştı
ABONE OL

Türkiye Savunma Bakanlığına ait geminin karşılama törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somalili bakanlar ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'deki kardeşlerimizin hükümeti, bize defalarca destek vermiş, tanıdığımız bir ülke ve insanlar arasında yer alıyor. Ülkemiz ve toprak birliğimizin korunması açısından bu önemli anlaşma ve işbirliğine güvenebileceğimiz dost ve kardeş bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, bu anlaşma sayesinde Somali donanmasının yeniden güçlenerek kendi denizlerini tek başına koruyabilecek kapasiteye ulaşacağını dile getirdi.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın kendisi farklı bölümler içeriyordu, bir kısmı ekonomik, diğer kısmı askeri nitelikteydi. İşlerin çoğu iyi gidiyor ve bu gemi, askeri kısmın bir parçasıdır ve diğer kısımların da uygulanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu belirten Büyükelçi Aktaş ise, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması kapsamında Türkiye'nin desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Aktaş, "Somali'nin güvenliği, Türkiye'nin de güvenliğidir. Somali'nin istikrarını kendi ülkemizin istikrarından ayrı düşünmedik hiçbir zaman." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.