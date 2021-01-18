İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5024
  • EURO
    9,0631
  • ALTIN
    442.068
  • BIST100
    1530.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile Yunanistan arasında Brüksel'de kritik görüşme
Güncel

Türkiye ile Yunanistan arasında Brüksel'de kritik görüşme

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri Brüksel'de bugün saat 15.00'te bir araya gelecek.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:08
ABONE OL

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.