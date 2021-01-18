Türkiye ile Yunanistan arasında Brüksel'de kritik görüşme

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:08

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.