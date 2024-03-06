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  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki kirli geçişi organize ediyorlardı! 6 şüpheli yakalandı
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki kirli geçişi organize ediyorlardı! 6 şüpheli yakalandı

Eylem yapmak amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen terör örgütü PKK üyelerinin sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan arasındaki kirli geçişi organize ediyorlardı! 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi.

Yunanistan'dan da eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

  • terör örgütü
  • sınır geçişi
  • gözaltı

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