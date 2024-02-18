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Türkiye ile Yunanistan görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.

AA18 Şubat 2024 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan görüştü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.

Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.

  • Hakan Fidan
  • Münih Güvenlik Konferansı
  • Almanya-Yunanistan görüşmesi

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