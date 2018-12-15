Türkiye, İran ve Rusya, 'Suriye anayasa komite listesi' için BM temsilcisiyle görüşecek
Türkiye, İran ve Rusya´dan üst düzey yetkililer, Suriye´de bir anayasa komite listesi oluşturulması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelecek.
- DHA
BM´den yapılan resmi açıklamada, Türkiye, İran ve Rusya´dan üst düzey yetkililer gelecek hafta İsviçre´nin Cenevre kentinde, Mistura´nın BM Güvenlik Konseyi aylık sunumu öncesi bir araya gelecek ve Suriye´de "güvenilir, dengeli ve kapsayıcı" bir anayasa komitesi oluşturulmasını ele alacak.
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