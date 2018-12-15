Türkiye, İran ve Rusya, 'Suriye anayasa komite listesi' için BM temsilcisiyle görüşecek Türkiye, İran ve Rusya´dan üst düzey yetkililer, Suriye´de bir anayasa komite listesi oluşturulması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelecek.