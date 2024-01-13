Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAMET ASLAN, AMASYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERKAN SAYİN ADIYAMAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Sayin'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hacı Ali, annesi Emine, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gölhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Ailenin 4'üncü çocuğu olan Şehit Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜN, GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehit Gün'ün babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri ve yakınları, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilli Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Meriç ve Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şen, İl Emniyet Müdürü Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER ÖZDEMİR, KAHRAMANMARAŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in (23) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehitler Özdemir ile Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in naaşları, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehit babaları Ali Özdemir ve Emrullah Gülmez'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştürdü.

Şehit babaları, silah arkadaşlarının omuzunda uçaktan alınan ve ambulanslara taşınan şehitleri yan yana karşıladı.

Şehitlerden Gülmez'in naaşı, yarın defnedilmek üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna Özdemir'in naaşı ise helallik alınmak üzere Şerefoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Özdemir'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Mahalle Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazdan sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.