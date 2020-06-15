Türkiye koronavirüs tablosu vaka sayılarında son durum.. Gün gün koronavirüs tablosu Türkiye!

15 Haziran 2020 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından gün gün koronavirüs tablosu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre 1562 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs sebebiyle toplam 4 bin 807 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki, gün gün koronavirüs tablosunda Türkiye'de son durum ne? İşte Haziran başından itibaren gün gün koronavirüs tablosu Türkiye'deki vaka sayılarında son durum.

Türkiye'de güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Gün gün koronavirüs tablosu Türkiye'deki vaka sayılarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından Türkiye koronavirüs tablosu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlarımızı uyarırken son durum tablosunu da paylaştı. İşte Gün gün koronavirüs tablosu Türkiye ve koronavirüs tablosunda son durum...

GÜN GÜN KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE!

Türkiye'de Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını vatandaşların hayatını olumsuz şekilde etkiledi. Yaklaşık 3 ay süren kısıtlamalar ve izole yaşam biçiminin ardından 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok işyeri ve dükkan açıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla kafeler ve restoranlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mayıs başından bu yana koronavirüs vaka sayıları azalırken maske kuralına uymayanlar nedeniyle vaka sayılarında son 2 gün artış görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Gün gün koronavirüs tablosu Türkiye'deki vaka sayılarını açıklıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin günden güne azalan koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklamada bulundu.

BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca 13 Haziran'da günlük vaka sayısının artması sonrası yaptığı açıklamada, 'Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz' dedi.

"Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."

13 Haziran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü (koronavirüs) gelişmelerini ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Dün yapılan 45 bin 92 testten 1459'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 792 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87'ye yükseldi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirirken, 1330 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, toplam vaka sayısı 178 bin 239, toplam vefat sayısı 4 bin 807, toplam yoğun bakım hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 290, toplam iyileşen hasta sayısı 151 bin 417 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS

Corona Virüs salgını dünya genlinde 7.675.299 vaka sayısı ile artmaya devam ediyor. Son günlerde Rusya ve Hindistan'da artan vaka sayıları dikkat çekerken, en kritik artış Brezilya ve Amerika'da yaşanıyor. ABD'de vaka sayısı 2 milyonu aştı. Brezilya'da ise 1 milyon barajına çok az kaldı. İki ülkede de endişe veren haberler gelmeye devam ederken, bu ülkeleri takip eden Rusya'da ise 519 bin vaka görülüyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 3,8 milyona ulaştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 100 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 400, iyileşenlerin sayısı ise 819 bin oldu.