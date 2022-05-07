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Türkiye Küba'daki patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Patlamada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü çocuk, 64 kişi de yaralanmıştı.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Havana'da bir otelde yaşanan patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Küba halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Patlamada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü çocuk, 64 kişi de yaralanmıştı.

Küba basınına göre, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkın süredir kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürülmüştü.

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