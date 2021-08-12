Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ'ye ait tüm okulları devraldı

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:01

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Doğu Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan, Afrika Birliği'ne ev sahipliği yapan ve Türkiye'yle tarihsel, kültürel ve ekonomik bağları bulunan Etiyopya halkı ve hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdi. Etiyopya aynı zamanda Türk firmalarının en fazla yatırım yaptığı Afrika ülkesi olarak bilinirken, ülkedeki Türk yatırımlarının hacmi 2,5 milyar doları buluyor.

Etiyopya yönetimi okulların Türkiye'ye devri konusuna baştan itibaren sıcak bakarken, devir, Cumhurbaşkanı'nın 2019'daki devir kararını imzalamasına rağmen FETÖ'nün okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti.

Özellikle okulları Alman vatandaşı Türklere devrederek konuyu diplomatik krize çevirmeye çalışan ve hükümet üzerinde siyasi baskı kurmaya uğraşan FETÖ'nün taktikleri, mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Okul aile birlikleri mahkeme süreçlerinde mevcut okul yönetimine karşı ve Türkiye lehine tavır alarak devrin sağlanmasında rol oynadı.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ'ye ait Rainbow Derneğinin kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği okulu 2 yıl önce devraldı. Ülkede geriye kalan 4 farklı kampüsteki 2 bin öğrencinin devam ettiği 11 okul dün vakıf bünyesine dahil edildi. Böylece ülkedeki FETÖ'nün okul ve eğitim alanındaki varlığı sonlandı.

Addis Ababa'daki son FETÖ okullarının Türkiye'ye devredilmesinde, ülkede daha önce devredilen ve Maarif Vakfınca işletilen okulların sürdürdüğü başarılı eğitim süreçleri rol alırken, başta Addis Ababa Büyükelçiliği olmak üzere Türkiye'nin resmi yetkilileri ile Maarif Vakfının yerel yöneticilerinin öğrenci velileri ve Etiyopya makamlarıyla kurdukları yakın ilişkilerin etkili olduğu belirtildi.

Maarif Vakfı, devralınan okulların altyapı eksiklikleri ve eğitim kadrosunu kısa sürede yenileyerek Eylül 2021'de eğitim ve öğretime başlamayı hedefliyor.

Vakfın Etiyopya ile 25 Afrika ülkesinde eğitim faaliyetleri bulunuyor.