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Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili Büyükelçi Şen'den açıklama

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ve Mısır yetkililerinin 'her alanda işbirliğini yeniden canlandırma' konusunda görüştüğünü belirtti.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:04 - Güncelleme:
Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili Büyükelçi Şen'den açıklama
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Mısır'daki El-Ahram gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır'ın son dönemde yeniden canlanan ikili ilişkilerinin karşılıklı güven ve saygıya dayandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 1000 yıldan fazla geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Şen, bu durumun iki ülkenin dilini ve kültürünü etkilediğini kaydetti.

Şen, "Şimdi, diplomatik ilişkilerimize yeniden başlıyoruz. Diyalog için mükemmel bir temel ve konuşacak çok şeyimiz var. Her alanda işbirliğini canlandırma konusunda görüşüyoruz." dedi.

Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ticaretin 9 milyar 700 milyon seviyesinde olduğu bilgisini veren Şen, "Mısır ürünlerinin en çok Türkiye'ye ihraç edildiğini" aktardı.

Şen, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Kahire'de Türk sanat müziği konseri verileceğini ve kendisinin de tarihe mal olmuş kişiler hakkında belgesel hazırladığını sözlerine ekledi.

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