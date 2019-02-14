Türkiye otelcilik sektörü duayeni Mehmet Kemal Dedeman Otelciliğin Önderleri Bienal’inde anıldı

12 Şubat tarihinde gerçekleşen Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali, Mehmet Kemal Dedeman ve Dedeman Hotels & Resort Sergisi ile başladı. Bienal, 6 Haziran 1966 yılında turizme ilk adımını Dedeman Ankara’yı faaliyete geçirerek atan Dedeman Otelleri’nin vizyoner kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ın odağında gerçekleşti. Dedeman Otelleri’nin geçmişten günümüze doğru logoların dönüşümü, çeşitli otellerde yıllar önce kullanılan çalışan üniformaları ve geçmiş dönemlerde oteldeki ziyafetlerin vazgeçilmezi olan porselen takımlar sergide ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Dedeman’ın kurucusundan otelciliğin geleceğine

Sergi sonrasında “Değişen Dünyamızda Otelciliğin Geleceği” isimli panel düzenlendi. Mehmet Kemal Dedeman’ın ilk tohumlarını attığı otelcilikten günümüze kadar gelen otelcilik anlayışının zaman içinde geçireceği dönüşüm panelistler tarafından tartışıldı. Türk turizmine büyük katkılar sağlamış eğitimciler, dernek temsilcileri, sektörün önde gelen isimleri ve basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen panelde Uygulamalı Bölümler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar’ın moderatörlüğünde Mehmet Önkal, Tavit Köletavitoğlu ve Ömer İsvan otelciliğin gelecekteki dönüşümünü ve bu dönüşümün Türk otelciliğine yansımaları ile ilgili öngörülerini paylaştı.

Dedeman Otelleri’nin bugün geldiği nokta gurur verici

Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenen bienale katılan Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Dedeman, “Özyeğin Üniversitesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali’nde kurucumuz rahmetli dedem Mehmet Kemal Dedeman’ın Türk turizmine kattıklarını ve bir otel ile başlayan bu serüvenin bugün nerelere geldiğini anlatabilmekten ve bu serüveni burada anlatabilmekten çok büyük heyecan duyuyoruz. Bugün Dedeman Otelleri ‘Dedeman misafirperverliği’ anlayışıyla Türkiye’nin en büyük yerel otel zincirlerinden bir tanesi olarak, ikisi yurtdışında olmak üzere, toplam 17 otel ile turizme değer katmaya devam ediyor. Dedeman Otelleri misafirlerin değişen beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yüksek standartlı hizmet sunuyor. Bugün, Dedeman Otelleri, Dedeman markasının yanı sıra özgün hizmet anlayışını ekonomik standartlarda sunan Park Dedeman ve konforlu konaklamayı uygun fiyatla genç misafirlerimiz ile buluşturan Smart by Dedeman markalarımız ile yola devam ediyor. Dedeman Otelleri’nin bugün geldiği nokta hem aile olarak bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için gurur kaynağıdır” dedi.

Mehmet Kemal Dedeman’ı ve onun yarattığı eseri anmak istedik

Bienal’in açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “İlkini 2016 yılında Türkiye’nin ilk otel zinciri Divan Grubu ile gerçekleştirdiğimiz, 10. Yılımızı kutladığımız bu özel senede ise ikincisini yine Türkiye’nin kendi hikayesine sahip ender kurumlarından biri olan Dedeman Grubu ile düzenlemekten mutluluk duyduğumuz “Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali” bizleri, yazılı tarihimizde yeteri kadar rastlamadığımız bir yolculuğun da elçisi haline getiriyor. Türkiye’de otelcilik sektörünün bugün ulaştığı noktadan geriye yalnızca kronolojik bir tarihsel süreçten değil, sahip olduğu öyküyle, dönemi içerisindeki imkânlar düşünüldüğünde aşılan zorluklarıyla, bir girişimcinin ve bir markanın nelere dokunduğuna ve neleri dönüştürdüğüne yakından bakmamızı sağlıyor. En önemlisi bizlere, bu özel mirasımıza sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor. Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali, bir üniversite olarak bilim üretirken ve yarınlarımıza şekil verirken geçmişimize sahip çıkmamız gerektiğine olan inancımızı da yansıtıyor. Böyle etkinlikler vesilesi ile geçmişe bakmak ileriye daha net ışık tuttuğu gibi, aynı zamanda bugünün ve geleceğin temellerini oluşturan bu önemli girişimleri ve girişimcilerini de saygıyla hatırlamamıza ve onları yâd etmemize de olanak sağlıyor. Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali ile toplumsal sorumluluklarımızdan birini yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız etkinliğin ve şahitlik ettiğimiz hikayenin, hem sektör için hem de geleceği inşa edecek gençler için bir motivasyon kaynağı olmasını umut ediyoruz” dedi.

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar ise, “Türk otelcilik sektörünün gelişmesinde önemli sorumluluklar almış olan önder girişimcileri anmak, yerel zincir otel markalarının oluşumundaki katkılarını, yeni nesil otel profesyonellerine ve öğrencilerimize aktarmak için düzenlediğimiz Türkiye’de Otelciliğin Önderleri 2. Bienali 2019 çerçevesinde bu yıl “Dedeman Hotels & Resorts International’ın kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ı ve onun yarattığı eseri anmak istedik. Bu kapsamda düzenlenen sergi, iki yıl süresince Özyeğin Üniversitesi’nde ziyaretçilere açık olacak” diye konuştu.

Bienale yoğun ilgi

Yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleşen Türkiye’de Otelciliğin Önderleri Bienali odağına Türkiye turizm sektörünün duayeni Mehmet Kemal Dedeman’ı alarak, sektörün bugünü ve geleceğini masaya yatırdı. Turizm camiasını bir araya getiren ve Türk turizmine sorumluluk bilinciyle yola çıkan bienalin ilki ise 2016 yılın Divan Otelleri’nin kurucusu Vehbi Koç için düzenlenmişti.

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