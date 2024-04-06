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  • Türkiye, Ruanda'da soykırımının 30. yılı sebebiyle taziye mesajı yayımladı
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Türkiye, Ruanda'da soykırımının 30. yılı sebebiyle taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yılı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

IHA6 Nisan 2024 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
Türkiye, Ruanda'da soykırımının 30. yılı sebebiyle taziye mesajı yayımladı
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Dışişleri Bakanlığından tarafından yayımlanan mesajda, "Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında yaşanan Tutsilere Yönelik Soykırımı 30. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor; dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Ruanda'nın geçtiğimiz otuz yılda toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıları takdirle karşılıyoruz. Ruanda'daki huzur, istikrar ve refah ortamının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kigali'de düzenlenecek olan törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'ın katılacağı belirtilen açıklamada, "Kigali'de 7 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek "1994 Tutsilere Yönelik Soykırımın 30. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız iştirak edecektir. Türkiye'nin her türlü insanlığa karşı suç, ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısında olduğunu yineliyoruz" denildi.

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