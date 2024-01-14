Türkiye şehitlerini uğurladı!

PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit olan askerlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN GÖKHAN DELEN, AKSARAY'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit Delen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncubaba Külliyesi morgundan Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Delen'in naaşı, daha sonra Ulu Camisi'ne getirildi. Burada şehidin babası Bayram Delen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin şapkasıyla törene katıldı.

Anne Zeynep Delen ve şehidin yakınları ise Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Delen'in naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT İSTİHKAM SÖZLEŞMELİ ER MURAT ATAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Murat Atar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.



ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER EMRULLAH GÜLMEZ, KAHRAMANMARAŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Gülmez'in naaşı, kırsal Hacıkodal Mahallesi Hacıkodal Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.

Burada baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Hasan Gülmez ve kardeşleri, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Gülmez'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Gümgüm Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER KEMAL BATUR, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Himmetli köyündeki ailesinin evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit Batur için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Baba Cuma ve anne Hatice Batur ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde fotoğraf çektirdi, gözyaşı döktü.

Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu'nu yakınları teskin etti.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Şehit Köroğlu'nun bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAMET ASLAN, AMASYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı. Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.