Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi: Bekleyişi devam ediyor Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.