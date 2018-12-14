Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye sınırına yakın bölgelerde barikat oluşturuldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat nehrinin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasının ardından sınırın Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız." açıklamasının ardından bölgede hareketlilik sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı ilçesinde sınır hattı boyunca bazı bölgelerde topraktan barikat kurulduğu görüldü.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki toprak yığını şeklinde kurulan barikatlar sınıra 500 metre uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca aynı bölgede Türkiye tarafından görülebilecek büyüklükte terör örgütünü simgeleyen sözde bayraklar asıldığı, bölgede zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerin sivil araçlarla taşındığı gözlendi. Bu arada, Türkiye tarafındaki güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattında 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birliklerin devriyeleri sıklaştırıldı. Nusaybin ile Kamışlı arasında bulunan sınır hattına Türkiye tarafından yasa dışı geçişler ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla güvenlik tedbirleri kapsamında duvar örülmüştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alkollü CHP´li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

Alkollü CHP´li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA