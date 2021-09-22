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Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 'İstanbul'da bu gece itibarıyla başlayacak, yarın da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Ege'nin doğu ve orta kesimlerinde ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ihtimali de var.' dedi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 13:40 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:41
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Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir alçak basıncın etkisine girdiğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen hava sistemi ülkemizin batı bölgelerine doğru hareket ediyor. Bu hava sistemi bu gece itibarıyla özellikle İstanbul, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Trakya ve Türkiye'nin orta kesimlerini etkisi altına alacak." diye konuştu.

Demirhan, soğuk hava sisteminin İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz'e yakın olan batı bölgesinde de kendisini hissettireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen hava sistemin perşembe günü biraz daha şiddetlenmesini, sağanağın etkili olmasını bekliyoruz. Bu yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşeği de getireceği için özellikle yangın tehlikesine dikkat etmemiz gerekli. Dış mekandaysak bu saatlerde cep telefonumuzu da kapatmamızda fayda var. Ayrıca bu sistem sel tehlikesini de taşıyor. Kuvvetli yağışlarla beraber Batı ve Orta Karadeniz'de, dere yataklarının olduğu bölgelerde su baskını ihtimali var. Buna bağlı olarak da can ve mal kayıpları yaşanabilir. Buna karşı önlem almak gerekiyor. İstanbul'da bu gece itibarıyla başlayacak, yarın da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Ege'nin doğu ve orta kesimlerinde ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ihtimali de var. Perşembe günü sistem doğu bölgelerimize kayacak."

Şiddetli rüzgarın da etkili olacağını belirten Demirhan, sıcaklıklarda da düşüş beklendiğini bildirdi.

Demirhan, "Geçtiğimiz hafta sıcaklıklar 29-28 derece civarındaydı. Sıcaklıklar zaten 5 derece düşmüştü. Bu hava sistemiyle sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. Hava sıcaklıkları gündüz 18 dereceye, gece de 12 dereceye kadar düşebilir. Önce İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'ni etkileyen ve sonradan doğuya ilerleyen hava sistemi, cuma günü etkisini kaybedecek. Cuma günü sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıkabilir." bilgisini verdi.

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