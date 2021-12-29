Türkiye NATO'da stratejik görevlere hazırlanıyor

Sabah 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:42

Türkiye karada, havada ve denizlerdeki milli menfaatlerini masada ve sahada büyük kararlılıkla korumaya devam ediyor. NATO'ya deklare edilmiş Türk yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti (TURMARFOR) 2022 başından itibaren tam harekat kabiliyetine ulaşacak. Mavi vatanda caydırıcılığı artırma noktasında önemli misyona sahip olan kuvvetin eğitim aşamasında binlerce askeri personelin katıldığı tatbikatlar kritik rol üstlendi.

STRATEJİK GÖREVLER

Sabah'ın haberine göre, Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak amfibi hücum gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere, yerli ve milli deniz araçlarının 2022'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesiyle mavi vatan koruması daha da güçlü hale gelecek.

Bölgesinde her daim barış ve istikrar isteyen ancak ulusal çıkarlarını da her daim savunacak kudrette olan Türkiye güçlü deniz gücüyle NATO çerçevesinde de stratejik görevlere hazırlanıyor. NATO'nun 69 yıldır en kıymetli müttefiklerinden olan Türkiye, TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek.

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ NATO

NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer alan Türk askeri ittifak kapsamında yapılan tatbikatlarda da dikkat çekici başarılar elde ediyor. Türkiye, NATO kapsamında icra edilecek deniz görevlerinde TURMARFOR'un 2022'de tam harekat kabiliyetine ulaşmasıyla daha da güçlü bir müttefik haline gelecek.

Öte yandan, Türkiye'nin denizlerde artan gücünden rahatsız olan ve maksimalist iddialarla gerginlik yaratan Yunanistan da, üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikat ve eğitimleri olduğundan farklı kapsamda lanse ederek dünya kamuoyuna NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'yi yalnız gösterme çabasına girişiyor.

Ankara ise Yunanistan'a beyhude girişimlerde bulunmak yerine ilişkileri iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu temelinde samimi şekilde sürdürme telkininde bulunuyor.