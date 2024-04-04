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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 21 uçak ve 8 gemi gönderildi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin şu ana kadar 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in saldırısı altında olan Gazze'ye 21 yardım uçağı ve 8 gemi gönderdiğini söyledi.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 23:37 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 21 uçak ve 8 gemi gönderildi
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Büyükelçilik rezidansında Mısırlı basın mensuplarına verdiği iftarda konuşan Şen, Türkiye ve Mısır'ın Gazze'de yaşanan insani duruma karşı duyarsız kalmadığını belirtti.

Türkiye'nin, Mısır ile işbirliği içinde insani yardımlarını artırdığını ve Gazze'ye ulaşan yardımların yüzde 95'inin Mısır'ın üzerinden ve Mısır makamlarının desteğiyle geçtiğine işaret eden Büyükelçi Şen, "Türkiye'nin şu ana kadar 21 yardım uçağı ve 8 yardım gemisi gönderdiğini ve Gazze'ye geçen her yardım gemisinin 2-3 bin ton yardım taşıdığını" dile getirdi.

İsrail'in, gıda ve malzemelerin Gazze'ye girişi için daha somut adımlar atması gerektiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumun bunu talep ettiğini kaydeden Şen, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasını temenni ettiğini ve bu bağlamda Mısır'ın oynadığı rolü takdir ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ateşkes sonrası dönemde her türlü desteğe hazır olduğunu kaydeden Şen, Türk halkının, Mısır halkı kadar Filistinlilerin çektiği ızdırabı ve mağduriyeti hissettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini, iki ülke arasında kültürel, eğitim, güvenlik ve ticaret alanlarında önemli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Şen, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlattı.

Şen, ziyaret çerçevesinde yetkililer arasında işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili önemli görüşmelerin yapılacağını, ziyaret hazırlıkları kapsamında ilerleyen dönemde iki ülke arasında üst düzeyli görüşmelerin olacağını belirtti.

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