İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'deki girişimlerini memnuniyetle karşıladı
Güncel

Türkiye, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'deki girişimlerini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de ateşkesi kalıcı kılmak amacıyla son günlerde Sana'da gerçekleştirdiği girişimlerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
Türkiye, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'deki girişimlerini memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi sonrasında, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de ateşkesi kalıcı kılmak amacıyla Sana'da ahiren gerçekleştirdikleri girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Yemenli tarafların, bu sürece tam destek vermeye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesisine odaklanmaya davet edildiği açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeye devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.