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Türkiye tahliyelere başladı! 140 Türk vatandaşı yurda doğru yola çıktı

Türkiye, Sudan'da yaşanan gerginlik sonrası Türk vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hartum'daki 140 vatandaşın Etiyopya üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.

AA23 Nisan 2023 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Türkiye tahliyelere başladı! 140 Türk vatandaşı yurda doğru yola çıktı
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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine devam ediliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, başkent Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı.

Hartum'da ise Afrika Caddesi'ndeki otelde toplanan yaklaşık 500 Türk vatandaşı, saat 17.00'de 10 otobüsle yurda doğru hareket etti.

Hartum Büyükelçiliğinin başkentin kuzeyindeki Kafuri Mahallesi'nde belirlediği diğer toplanma alanındaki yaklaşık 400 vatandaş da sahadaki güvenlik koşulları dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede tahliye edilecek.

Türk vatandaşları, kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a intikal edecek.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, tahliye çalışmalarını toplanma noktalarında bizzat koordine etti.

Sabahın erken saatlerinde ve eş zamanlı planlanan tahliye operasyonu, 9 gündür devam eden şiddetli çatışmaların tahliye yapılacak alanların yakınlarında yoğunlaşması nedeniyle gecikti.

Türk tahliye kafilesinde Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 22 Nisan'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık ile telefonda görüşmüştü.

Pek çok ülke, vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den yardım talebinde bulunmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girdi.

Ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

  • Sudan
  • Hartum
  • Diplomatik kaynaklar

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