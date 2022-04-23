''Türkiye var oldukça biz de ayaktayız''

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Bulgaristan'da Müslüman toplumun, soydaşların yoğun olarak yaşadığı Ribnovo köyünde iftar programı düzenledi. Müslümanlarının yaşadığı en kalabalık köylerinden biri olan Ribnovo'da, YTB'nin düzenlediği iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren programda bir konuşma yaptı. Eren konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, nerede bir soydaşımız varsa nerede bir akrabamız varsa, biz oradayız diyerek çalışıyoruz. Şunu unutmayın, burada rüzgar esse biz Türkiye'de üşüyoruz. Siz, burada üzülseniz, biz Türkiye'de üzülüyoruz. Siz burada gülseniz, biz Türkiye'de mutlu oluyoruz."

BEN DE SİZİN İÇİNİZDEN BİRİYİM

Rodop Dağları ile duygusal bağının olduğunu söyleyen Eren, "Ben de sizin içinizden biriyim. Benim babamın doğduğu köy de hemen bu Rodop Dağları'nın arkasında, şu anda Yunanistan'da kalan Gümülcine'ye bağlı bir köy. Sizlerin her birini kendi ağabeyim, kendi amcam, kendim büyüğüm gibi görüyorum, kendi teyzem gibi görüyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE BURSLARINA DAHA FAZLA BAŞVURU BEKLİYORUZ

YTB'nin Türkiye'de burslu eğitim imkanı sunduğu Türkiye Bursları programına, Bulgaristan'dan da Ribnovo'dan da daha fazla başvuru beklediğini belirten Eren, "YTB, eğitim ve kültür faaliyetleri ile hem sizlerin yanında olmaya hem de Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine katkı sunmaya devam edecek" dedi.

"TÜRKİYE VAR OLDUKÇA BİZ DE AYAKTAYIZ "

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Baş müftüsü Mustafa Aliş Haci de Türkiye'nin var oldukça kendilerinin de ayakta olacağının altını çizerek, "Bu akşam gerçekten biz farklı bir güzellik yaşıyoruz. Ben YTB Başkanlığına teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam burada olmamızın sebebi onlar oldu. Gerçekten bu köydeki Müslümanlar 1989 yılında sona eren komünizm döneminde çok büyük mücadele verdiler. Bulgar devleti onları asimile etmeye çalışmasına rağmen onlar boyun eğmedi, ayakta kaldılar. Bugün de bu güzellikleri görebiliyorsak, elbette onların çalışmasının sayesinde mümkün oldu. Bunlar Müslüman olarak her şeyden önce Allah'a güveniyorlardı. Ondan sonra Türkiye'ye güveniyorlardı. Allah'a şükür, Türkiye onları bırakmadı" ifadelerine yer verdi.

"HER ZAMAN SİZİN YANINIZDA OLACAĞIZ"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de bölge halkının her zaman yanında olacaklarını kaydederek, "Sizler, bu güzel köyde, yüzyıllar boyunca bu güzel dinimizi, minarelerde ezanları okunan bu güzel köyde en güzel şekilde yaşattınız. Kimliğinizi korudunuz, bütün zorluklara rağmen. Biz de her zaman sizin yanınızda olacağız ve bundan sonra da sizin başınızın önünde bir kartal gibi uçmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbi selamlarını getirdim. Türkiye sizleri çok seviyor" dedi.