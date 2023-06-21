İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5371
  • EURO
    25,8106
  • ALTIN
    1462.67
  • BIST100
    5186.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı
Güncel

Türkiye ve Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak düzenlediği “Alpan-2023” askeri tatbikatı Azerbaycan'da başladı.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
Türkiye ve Azerbaycan'ın “Alpan-2023” ortak tatbikatı başladı
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için belirlenen askeri plana göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelinin katıldığı "Alpan-2023" ortak tatbikatının Azerbaycan'da başladığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, üstlerden kalkan hava araçları, konvansiyonel düşmanın hava savunmasını, komuta kontrol merkezini ve toplama tesislerini ve diğer düşman hedeflerini yakın ve uzak menzilden imha etme görevlerini icra etti.

Tatbikatla askeri personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, birimlerin etkileşimini sağlamak ve muharebe kabiliyetinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.