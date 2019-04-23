Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanması yapılıyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni sınır kapısı için "Beğendik köyü ile Bulgaristan arasına yapılması planlanan hudut kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

"EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Geçen hafta İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuyla ilgili kentte birtakım ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Ilık, "Beğendik köyü ile Bulgaristan arasına yapılması planlanan hudut kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmaların olumlu yönde gerçekleşmesi halinde turizm ve ticari alışverişin artması ve ilimiz ekonomisinde önemli oranlarda artışların olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ilık, ekonominin canlanması için her türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını aktardı.