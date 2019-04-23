17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,833
  • 6,5688
  • 238.796
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanması yapılıyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye ve Bulgaristan arasına yapılması planlanan yeni hudut kapısının iki ülke arasındaki iyi ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni sınır kapısı için "Beğendik köyü ile Bulgaristan arasına yapılması planlanan hudut kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

"EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Geçen hafta İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuyla ilgili kentte birtakım ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Ilık, "Beğendik köyü ile Bulgaristan arasına yapılması planlanan hudut kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmaların olumlu yönde gerçekleşmesi halinde turizm ve ticari alışverişin artması ve ilimiz ekonomisinde önemli oranlarda artışların olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ilık, ekonominin canlanması için her türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını aktardı. 

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İtiraf etti: Ben öldürdüm

İtiraf etti: Ben öldürdüm

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Yeni 'Angelina Jolie' olmak istiyor

Yeni 'Angelina Jolie' olmak istiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA