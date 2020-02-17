Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da buluştu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin yeri ve tarihine ilişkin açıklama yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Atina'da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı.
Atina'da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı. pic.twitter.com/qLrtiZu0nJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020