Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da buluştu

17 Şubat 2020 Pazartesi19:49 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:51

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin yeri ve tarihine ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Atina'da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı.