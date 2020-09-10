Türkiye-Yunanistan arasındaki teknik toplantı bugün yapılacak

DHA 10 Eylül 2020 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:53

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen söz konusu toplantı bugün gerçekleştirilecek. Türkiye konunun diyalog ile ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor. Bugün yapılması planlanan toplantıya yönelik de Türk askeri yetkililerin her türlü hazırlığı yaptığı belirtildi. Bunun yanı sıra Yunan yetkilileri, verdikleri demeçlerle bugün yapılacak toplantıya ilişkin bunun teknik bir diyalog toplantısı olmayacağına, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı olacağı yönünde demeçlerde bulundu. Söz konusu bu durumun, sorunun çözümüne ilişkin iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından önem taşıdığı belirtidi. Yunan yetkililerinin toplantıya saatler kala yaptıkları bu açıklamaların art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğu değerlendirildi. Öte yandan dün gerçekleştirilen Konsey toplantısının gizli gündeminin ve konuşulanların Yunan basınında haber olarak yer alması da özellikle Brüksel'deki NATO kaynaklarının tepkisini çektiği öğrenildi.