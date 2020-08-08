08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:48 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:52

Yunanistan ve Mısır, uluslararası deniz hukuku sözleşmesine aykırı olarak, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. Türkiye, bu anlaşmayı 4 ana başlıkta “yok hükmünde” ilan etti.

Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya imza attı. Akşam Gazetesi'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu anlaşma, 4 başlıkta yok hükmünde:

ADALAR YETKİ ALANI OLUŞTURAMAZ: Türkiye, Yunan adalarının karasuları dışında deniz yetki alanı oluşturamayacağını belirtti. Buna göre bölgedeki Yunan adaları dikkate alınarak Mısır ile Yunanistan arasında deniz sınırı belirlenemez. Uluslararası yargı kararlarını örnek gösteren Türkiye, kendi deniz sınırlarını bölgedeki Yunan adalarını dikkate almadan ana karalar göz önünde tutarak belirlemiş durumda.

BM’YE BİLDİRDİĞİMİZ DENİZ SINIRLARINA AYKIRI: İki ülke arasında imzalanan korsan anlaşma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de BM’ye bildirdiği deniz sınırlarını ihlal ediyor.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ SINIRINI İHLAL EDİYOR: Korsan anlaşma; Türkiye’nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını da ihlal ediyor.

TPAO RUHSATLARI DA İHLAL EDİLİYOR: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, Akdeniz’de petrol arama için aldığı ruhsatlar da korsan anlaşma ile ihlal ediliyor.

LİBYA: ‘HAKLARIMIZI İHLAL EDEMEZLER’

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır’ın sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki gösterdi: “Libya’nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırasına bağlılığımızı tekrar ediyoruz. Libya, kıyıdaş ülkeleri uzlaşıya ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak deniz sınırlarını belirlemelerine davet ediyor.”