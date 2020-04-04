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Güncel

Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarını yalnız bırakmadı

Dünyanın dört bir yanındaki Türkler koronavirüs tehdidine önlem olarak Türkiye'ye getirilirken, Gine'den dönüş için bilet parası bulamayan 3 Türk işçi, Albayrak Grubu'nun tahliye uçağıyla yurda döndü.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 16:41
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Albayrak Grubu açıklamasına göre, çalışmak için Gine'ye giden Zeynel Kandur isimli vatandaş, koronavirüs salgınının başlamasından sonra yurda dönmek için çareyi konsoloslukta ararken, harekete geçen konsolosluk ekibi, bölgedeki personelini tahliye için uçak gönderen Albayrak Grubu ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Bu talebe yeşil ışık yakan şirket, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece 100'ü aşkın personeliyle birlikte Kandur'u da Konakri'den Türkiye'ye getirdi. Yolcular, İzmir'de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kandur'un yanı sıra Murat Baykal ve Atilla Efe isimli Türk işçiler de Gine'den tahliye edildi.

- "HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN ÜLKEMİZE GETİRDİNİZ"

Türkiye'ye iner inmez Albayrak Grubu'na duygu yüklü bir teşekkür maili atan Kandur, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar ben Zeynel Kandur. Gine'de işçiydim, sizin şirkette değil başka bir firmada. Maalesef kandırıldık düzensiz bir firmaya gitmişiz. Duyduk, firmanız işçileri için uçak gönderecekmiş. Paramız da yoktu. Gerek Canan Hanım, gerek konsolosluktaki Recep Bey'in yardımıyla sayenizde ülkemize dönebildik. Allah binlerce kez razı olsun sizden.

Bizden hiçbir ücret talep etmeden ülkemize getirdiniz. Ne yazsam ne dua etsem azdır minnetimi nasıl bildirmem gerektiğini kelimelere sığdıramam. Sizin bu umutsuz durumdayken bana yaptınız şeyin bence hiçbir bedelle ödenmez. Aşçıyım, ihtiyacınız olursa seve seve hizmet edebilirim hangi şart olursa olsun."

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