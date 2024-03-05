Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yeni dönemde hayata geçireceği projelerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje" lansman toplantısı Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Usta'nın kentsel dönüşümde büyük bir başarı hikayesini ortaya koyduğunu, yeni dönem için de 100 yeni projeyle milletin huzuruna çıktığını söyledi.

AK Parti siyasetinin hizmet siyaseti olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"İstanbullu hemşehrilerim kime oy verecek? Bir tarafta laf üreten, hizmetten kaçanlar, her fırsatta tatile gidenler, söz verdiği 35 projeden 31'ini yapmayan, toplamda 8 kilometrelik metro hattı yapıp yeni hiçbir metro ihalesi yapmayan 5 senelik bir büyükşehir belediye başkan adayı var. Diğer tarafta, 5 senede bütün Türkiye'nin her şehrine dokunmuş, milletimizin en zor anlarında ilk andan itibaren yanında olmuş Murat Kurum var. Bir tarafta algı operasyonuna para harcayan, belediyenin borcunu iki katına çıkaran bir belediye başkanı, diğer tarafta kentsel dönüşümde bir örnek model ortaya koyan Murat Kurum başkanımız var. İstanbullu inşallah ferasetiyle doğru olan tercihi Murat Kurum başkanımızdan yana yapacak. Buna yürekten inanıyorum."

"İSTANBUL'UN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA YOK'

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılının daha olmadığını söyledi.

Yerel seçime gidildiği için projelerin konuşulması gerektiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir cebine CHP Genel Başkanlığı kartını koymuş. Diğer cebine 2023'te Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı kartını koymuş. Arka cebine '2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım.' diye bir anlayışın kartını koymuş. En arka cebine de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yedeğini almış, bunun kartını koymuş. Şimdi İstanbul'da bir 5 yılı boşa kaybettirdiğini konuşmak ister mi? Elbette ki istemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendisine vermiş olduğu maddi imkanlarla bu seçimi alıp, Türkiye'de kendi siyasetini dizayn etmek ister."

"GÜN YENİDEN YOLLARA DÜŞME ZAMANIDIR"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta ise yeni dönemde gerçekleştirecekleri 100 projeyle ilçenin farklı bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Küskünlükleri bir kenara bırakma zamanının geldiğini kaydeden Usta, şöyle devam etti:

"Gün her ne sebeple olursa olsun bu hizmet yolundan ayrı düşmüş kardeşlerimizle yeniden kucaklaşma günüdür. Yeni bir seçim kapıda, artık zaman daraldı. Gün yeniden yollara düşme zamanıdır. Yeni dönem projelerimizin başında belediye hizmet binamız geliyor. Diğer projelerden bazıları ise Gaziosmanpaşa Nikah Salonu projesi, GOP-ART projesi, Engelsiz Yaşam Merkezi projesi, Karlıtepe Mahallesi Hizmet Binası projesi, Küçükköy Kapalı Pazar Yeri projesi, GOP Kültür Merkezi projesi, İkinci Bahar Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi projesi, Gaziosmanpaşa-İstanbul Havalimanı metro hattı, Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Fenertepe metro hattı projeleridir."