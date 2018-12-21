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Türkiye'de 13 yılda 1.25 milyon düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’de 13 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi buldu.

  • DHA
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Bu yıl Ocak-Aralık döneminde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 255 bin kişiye yükseldi. Yakalanan göçmen kaçakçısı da sekiz yılda 25 bin kişiyi aştı. 
 
Özellikle Afganistan vatandaşı düzensiz göçmenlerde 2018 yılında büyük artış yaşandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, geçen yılki 45 bin kişinin iki katını da aşarak 96 bin kişiye çıktı. 
 
SEKİZ YILDA 25 BİN 823 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI
 
Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla son dönemlerde sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yakalanan düzensiz göçmenler Ekim ayında 31 bin 737 kişi ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Düzensiz göçmenlerde en az yakalama ise 14 bin 895 kişi ile Haziran ayında yaşandı. Bu yıl yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı da 5 bin 935 kişiyi buldu ve geçen sekiz yılda yakalanan göçmen kaçakçısı 25 bin 823 kişiye yükseldi. 
 
13 YILDA 1 MİLYON 250 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
 
Geçen 13 yılda  toplam 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. 
 
2018 YILINDA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN UYRUKLARINA GÖRE DAĞILIMI
 
Irak: 17.156
 
Afganistan:96.791
 
Pakistan:48.695
 
Suriye:33.081
 
Moldova: 252
 
Filistin: 9762
 
Myanmar: 370
 
Gürcistan: 2.968
 
İran:3.778
 
Diğerleri: 42.765
 
YILLARA GÖRE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN SAYILARI
 
2018:225.618
 
2017:175.772
 
2016:174.466
 
2015:146.485
 
2014:58.647
 
2013:39.890
 
2012:47.510
 
2011:44.415
 
2010:32.667
 
2009:34.345
 
2008:65.737
 
2007:64.290
 
2006:51.983
 
2005:57.428
 
​​​​​​​YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇI SAYISI
 
2018:5.935
 
2017:4.641
 
2016:3.314
 
2015:4.471
 
2014:1.506
 
2013:1.469
 
2012:1.484
 
2011:1.292
 
2010:1.711

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