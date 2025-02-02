Türkiye'de deprem endişesi: Ege Denizi'nde kaç deprem oldu? Saat saat Ege Denizi depremleri

Ege Denizi'nde önceki gün sabah başlayan sarsıntılar yakın aralıklarla devam ediyor. Depremlerin en küçüğü 1,3, en büyüğü 4,8 olan 200'ün üzerinde olduğu tespit edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son 24 saatte bölgede artan sismik hareketliliğe dikkat çekti. Ege Denizi'nde kaç deprem oldu?
Depremlerin Muğla'nın Bodrum ilçesine 171 kilometre uzaklıkta ve ortalama 6-7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Görür, "Ege kıyılarımıza yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullanarak, artan depremlerin önemli bir fay hattı üzerindeki hareketlilikten kaynaklanabileceğine vurgu yaptı.
Saat saat Ege Denizi depremleri:
02.02.202522:27 - 3,5 büyüklüğünde deprem22:00 - 3,8 büyüklüğünde deprem21:57 - 4,1 büyüklüğünde deprem21:52 - 3,9 büyüklüğünde deprem21:47 - 3,5 büyüklüğünde deprem21:47 - 3,5 büyüklüğünde deprem21:41 - 4,3 büyüklüğünde deprem
21:01 – 4,4 büyüklüğünde deprem
20:59 – 4,4 büyüklüğünde deprem
20:49 – 4,5 büyüklüğünde deprem
20:22 – 3,6 büyüklüğünde deprem
20:11 – 3,5 büyüklüğünde deprem
18:24 – 3,6 büyüklüğünde deprem
16:08 – 4,8 büyüklüğünde deprem
15:20 – 4,1 büyüklüğünde deprem
15:04 – 4,2 büyüklüğünde deprem
14:50 – 4,3 büyüklüğünde deprem
14:17 – 4,4 büyüklüğünde deprem
12:52 – 3,5 büyüklüğünde deprem
12:50 – 3,6 büyüklüğünde deprem
11:46 – 3,6 büyüklüğünde deprem
10:50 – 4,7 büyüklüğünde deprem
01.02.2025
17:04 – 3,5 büyüklüğünde deprem
16:38 – 4,4 büyüklüğünde deprem
16:00 - 4,2 büyüklüğünde deprem
13:23 – 4,0 büyüklüğünde deprem
10:06 – 3,5 büyüklüğünde deprem
09:13 - 3,6 büyüklüğünde deprem
09:10 – 3,7 büyüklüğünde deprem
08:54 – 3,9 büyüklüğünde deprem