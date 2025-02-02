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Türkiye'de deprem endişesi: Ege Denizi'nde kaç deprem oldu? Saat saat Ege Denizi depremleri

Ege, dün sabahtan bu yana sallanıyor. Bölgede son iki günde büyüklükleri 3,5 ila 4,8 arasında değişen ardı ardına depremler meydana geldi. Ege'deki sarsıntılar Türkiye'deki korku dolu anlara sebep olurken Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu yere yakın olan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ege Denizi'nde kaç deprem oldu? Saat saat Ege Denizi depremleri…

Kübra Şenal2 Şubat 2025 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Türkiye'de deprem endişesi: Ege Denizi'nde kaç deprem oldu? Saat saat Ege Denizi depremleri
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Ege Denizi'nde önceki gün sabah başlayan sarsıntılar yakın aralıklarla devam ediyor. Depremlerin en küçüğü 1,3, en büyüğü 4,8 olan 200'ün üzerinde olduğu tespit edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son 24 saatte bölgede artan sismik hareketliliğe dikkat çekti. Ege Denizi'nde kaç deprem oldu?

Depremlerin Muğla'nın Bodrum ilçesine 171 kilometre uzaklıkta ve ortalama 6-7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Görür, "Ege kıyılarımıza yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullanarak, artan depremlerin önemli bir fay hattı üzerindeki hareketlilikten kaynaklanabileceğine vurgu yaptı.

Ege Denizi'nde deprem fırtınası Türkiye'yi ne kadar etkiler?

Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve olası bir büyük deprem riskine karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

EGE DENİZİ'NDE KAÇ DEPREM OLDU?

Saat saat Ege Denizi depremleri:

02.02.2025

22:27 - 3,5 büyüklüğünde deprem

22:00 - 3,8 büyüklüğünde deprem

21:57 - 4,1 büyüklüğünde deprem

21:52 - 3,9 büyüklüğünde deprem

21:47 - 3,5 büyüklüğünde deprem

21:47 - 3,5 büyüklüğünde deprem

21:41 - 4,3 büyüklüğünde deprem

21:01 – 4,4 büyüklüğünde deprem

20:59 – 4,4 büyüklüğünde deprem

20:49 – 4,5 büyüklüğünde deprem

20:22 – 3,6 büyüklüğünde deprem

20:11 – 3,5 büyüklüğünde deprem

18:24 – 3,6 büyüklüğünde deprem

16:08 – 4,8 büyüklüğünde deprem

15:20 – 4,1 büyüklüğünde deprem

15:04 – 4,2 büyüklüğünde deprem

14:50 – 4,3 büyüklüğünde deprem

14:17 – 4,4 büyüklüğünde deprem

12:52 – 3,5 büyüklüğünde deprem

12:50 – 3,6 büyüklüğünde deprem

11:46 – 3,6 büyüklüğünde deprem

10:50 – 4,7 büyüklüğünde deprem

01.02.2025

17:04 – 3,5 büyüklüğünde deprem

16:38 – 4,4 büyüklüğünde deprem

16:00 - 4,2 büyüklüğünde deprem

13:23 – 4,0 büyüklüğünde deprem

10:06 – 3,5 büyüklüğünde deprem

09:13 - 3,6 büyüklüğünde deprem

09:10 – 3,7 büyüklüğünde deprem

08:54 – 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 30'un üzerinde deprem

AFAD'dan deprem duyurusu: Ege sallanıyor!

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