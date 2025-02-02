Türkiye'de deprem endişesi: Ege Denizi'nde kaç deprem oldu? Saat saat Ege Denizi depremleri

Ege Denizi'nde önceki gün sabah başlayan sarsıntılar yakın aralıklarla devam ediyor. Depremlerin en küçüğü 1,3, en büyüğü 4,8 olan 200'ün üzerinde olduğu tespit edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son 24 saatte bölgede artan sismik hareketliliğe dikkat çekti. Ege Denizi'nde kaç deprem oldu?

Depremlerin Muğla'nın Bodrum ilçesine 171 kilometre uzaklıkta ve ortalama 6-7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Görür, "Ege kıyılarımıza yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullanarak, artan depremlerin önemli bir fay hattı üzerindeki hareketlilikten kaynaklanabileceğine vurgu yaptı.

EGE DENİZİ'NDE KAÇ DEPREM OLDU?

Saat saat Ege Denizi depremleri:

02.02.2025

- 3,5 büyüklüğünde deprem

- 3,8 büyüklüğünde deprem

- 4,1 büyüklüğünde deprem

- 3,9 büyüklüğünde deprem

- 3,5 büyüklüğünde deprem

- 3,5 büyüklüğünde deprem

- 4,3 büyüklüğünde deprem

21:01 – 4,4 büyüklüğünde deprem

20:59 – 4,4 büyüklüğünde deprem

20:49 – 4,5 büyüklüğünde deprem

20:22 – 3,6 büyüklüğünde deprem

20:11 – 3,5 büyüklüğünde deprem

18:24 – 3,6 büyüklüğünde deprem

16:08 – 4,8 büyüklüğünde deprem

15:20 – 4,1 büyüklüğünde deprem

15:04 – 4,2 büyüklüğünde deprem

14:50 – 4,3 büyüklüğünde deprem

14:17 – 4,4 büyüklüğünde deprem

12:52 – 3,5 büyüklüğünde deprem

12:50 – 3,6 büyüklüğünde deprem

11:46 – 3,6 büyüklüğünde deprem

10:50 – 4,7 büyüklüğünde deprem

01.02.2025

17:04 – 3,5 büyüklüğünde deprem

16:38 – 4,4 büyüklüğünde deprem

16:00 - 4,2 büyüklüğünde deprem

13:23 – 4,0 büyüklüğünde deprem

10:06 – 3,5 büyüklüğünde deprem

09:13 - 3,6 büyüklüğünde deprem

09:10 – 3,7 büyüklüğünde deprem

08:54 – 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 30'un üzerinde deprem

AFAD'dan deprem duyurusu: Ege sallanıyor!