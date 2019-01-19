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Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırdı.

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Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 29’u çocuk 60 kişilik bir Suriyeli grubu daha Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve vatandaşlar tarafından memleketlerine uğurlandı. Kafilenin içindeki emzikli bebekten 6 yaşına kadar olan çocukların tamamının Türkiye’de doğmaları ve anavatanlarını ilk defa görecek olmaları dikkat çekti. Türkiye’den ayrılmanın burukluğunu yaşayan Suriyeliler, eski belediye binasının önünden Esenyurt Belediyesi’ne ait 2 otobüse binerek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanan Suriyelilerin eşyaları da bir kamyonete yüklendi. Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini dile getirirken, yakınları vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı
 
Bu yıl 20 bin Suriyeli dönecek
 
Ana vatanlarına dönen Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Esenyurt’ta 65 bine yakın Suriyeli misafir barındırıyoruz. Bir yıl süre içerisinde 5-6 bin arası Suriyeli misafirimiz evlerine dönüş yaptılar. Dönüşleri bizim üzerimizden bizim koordinasyonumuzla gerçekleşiyor. Orada bizim kontak kurduğumuz Kızılay ve AFAD ekipleri var, onlar da evlerine kadar eşlik ediyor” diye konuştu. 2019 yılı içerisinde 20 bin Suriyeliyi daha anavatanlarına göndereceklerini söyleyen Başkan Alatepe, “O bölge özgürleştirildikçe gidenlerin sayısı artacak. Bu anlamda da ordumuzun komutanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusuna da buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Biz Afrin, Cerablus bölgesine yoğun insan gönderdik. Bundan sonraki kısımda da Fırat’ın doğusuyla ilgileniyoruz. O bölgedeki misafirlerimiz de memleketlerine dönmek istiyor. Ama oraların öncelikle teröristlerden arındırılmasını istiyorlar. Bizim ordumuzda bunu yapacak. Bizlerde onların buradan rahat bir şekilde gitmelerine aracılık edeceğiz. Buradan koordinasyon sağlayan ekiplerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
 
“Çocuğumla vatanımıza ilk yolcuğumuz bu”
 
Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla anavatanına dönmek için yola çıkan Suriyeli Nuran Muhammed, “4 yıl önce Türkiye’ye geldim. Çocuğum burada doğdu. İlk defa Suriye’ye gidecek, görecek vatanını. Suriye’yi bıraktığımızda çok kötüydü, şimdi düzelmiş dönüyoruz vatanımıza. Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun, bize kapıları açtı. Her şeyimiz burada çok iyiydi. Çocuğumla vatanımıza ilk yolculuğumuz bu” dedi.
“Orada evlerimiz yıkıldı gidip yeniden yapacağız”
 
Başka bir Suriyeli Semir Muhammed ise, “Dört yıl önce Türkiye’ye geldim. Suriye DAEŞ’lilerden zorluk çekti. Bizi tehdit ettiler. Savaşta küçük kardeşimi kaybettim. Şimdi iki çocuğum ve eşimle birlikte dönüyoruz. Allah razı olsun Türkiye’den bize kucak açtı. Orada evlerimiz yıkıldı, gidip yeniden yapacağız. Ailemin bir kısmını burada bırakıyorum. Düzenimi kurduğumda kalanları da Suriye’ye getireceğim” dedi. Adnan Muhammed, “5 buçuk yıldır Türkiye’deyiz. Savaşı bırakıp Türkiye’ye geldik. Allah razı olsun sizlerden bize çok iyi baktınız. Türkiye’yi çok özleyeceğim, Allah Türk halkından razı olsun. Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Çok iyi adammış bize çok iyi baktı” diye konuştu.

Afrin´de karne heyecanı

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