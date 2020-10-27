Türkiye'de ilk kez oldu! PKK'lı teröristler Amanoslar'a böyle gelmiş

IHA 27 Ekim 2020 Salı 10:15 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:23

Alınan bilgiye göre, dün akşam Fener Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin ’paramotor’ diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indikleri belirlendi.

4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim’de paramotorla Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim’de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristi canlı olarak yakalandı.

2 teröristin yeri ise tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun’da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi.

Teröristlerin Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indikleri paramotor da ele geçirildi.

GÜVENLİK UZMANI METE YARAR: BEN İLK DEFA PARAMOTORLA SINIRI GEÇEN, TESPİT EDİLEBİLEN BİR ÖRNEK GÖRDÜM

Öte yandan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sınırdan paramotor kullanarak geçmesinin bir ilk olduğunu ifade etti.

Yarar, teröristlerin yöntemlerini yabancı istihbaratın yardımıyla öğrendiklerini ifade ederek, "Ben ilk defa paramotorla sınırı geçen, tespit edilebilen bir örnek gördüm. Çünkü paramotoru tespit etmek de zordur. Siluet çok fazla yoktur. Terör örgütü başka istihbaratlar tarafından destekleniyor. Terör örgütü SİHA'lar karşısından çaresiz kalınca başka tarzlar başka istihbarat örgütlerince eğitiliyor. Bunlardan en önemlileri hendekler barikatlardan sonra gerçekleşen bütün sınır hattımızda gerçekleşen uzun tüneller. Yine DEAŞ'tan öğrendikleri özellikle küçük dronların üzerinden havan mermisi atmaları ile ilgili teknik. Ama Türkiye'ye sızmakla ilgili örnek ilk defa. Emniyet birimleri nokta olarak kaç olduklarını tespit etmişler. hangi vasıtayla geldiklerini tespit etmişler. Ve hiç peşlerini bırakmadan dördünü de almışlar. Son kalan iki kişiydi bunlar" dedi.

Sahanın zorluğuna da dikkat çeken Yarar, şöyle konuştu: Hatay istihbaratı müthiş bir iş yapmış. Amanoslar'a sızılan bir yerde ki çok ağaçlık, çok yer var; bir yerde operasyon yapmak, bir yerden bir yere gitmek o kadar zor ki. Böyle bir alanda sahayı çok iyi gözlemlemiş olmaları çok büyük bir başarı. Çünkü grup da büyük değil.