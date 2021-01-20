Türkiye'nin Kovid-19 raporu açıklandı

DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:06 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:21

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 168 bin 894 testte, 6 bin 435 vaka ile 752 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 159 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 487'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 168 bin 894 testten 6 bin 435 vaka, 752 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 159 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 932 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450, toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216, toplam vefat sayısı 24 bin 487, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 102, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 919 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.