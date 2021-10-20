Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:14

Canalp, Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyde verimsiz orman arazisinde özel ağaçlandırma kapsamında oluşturulan Cevizli Bahçe'yi ziyaret etti.

Damla sulama yöntemiyle sulanan, 20 bin ceviz ağacının bulunduğu 1300 dönümlük araziyi inceleyen Canalp, hasat yapan işçilerle sohbet etti.

Cevizli Bahçe işletmesinin sahibi ve Ceviz Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Hakkı Akhan, Canalp'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Canalp, burada yaptığı açıklamada, tarımın en önemli ihtiyacının uygun ölçekte tarım arazisi olduğunu kaydetti.

Ölçek büyüdüğü zaman verimliliğin de arttığını belirten Canalp, "Bu, maliyetleri de aynı zamanda düşürüyor. Bizim ekonomik olarak bütün tarımsal ürünler için istediğimiz şey maliyetleri düşürmek ve üretim miktarını artırmaktır. Bunun yol ve yöntemlerinden bir tanesi de uygun ölçekte tarımsal arazilere sahip olabilmektir." dedi.

Miras parçalanmaları nedeniyle küçük tarım arazisi sıkıntısı yaşandığını dile getiren Canalp, arazi toplulaştırmalarının devam ettiğini ancak daha fazla toplulaştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Ceviz ağacı ekili araziye gelirken tarlaları gözlemlediğini anlatan Canalp, şöyle devam etti:

"Tarlaların arasında iki tarla sınırı olduğu için kullanılmamış olan sınır hattı vardır. Bu sınır hattı da çoğu zaman ya ottur, ya çalılıktır ya da kullanılmamış ağaç türü arazilerdir. Bunlar tarım arazileridir ama sınır olduğu için kullanılmaz. Tarlaların sınırlarıdır bunlar. Bu şekildeki tarla sınırları olarak kullanılmamış olan arazilerin toplamı, Hollanda'nın yüzölçümü büyüklüğünde bir araziyi, Türkiye olarak kullanamıyoruz. Dolayısıyla arazi toplulaştırması yaptığımız zaman tarla sınırları ortadan kalktığı için üreticinin birçok yerdeki tarlası tek bir tarla halinde ya da iki tarla halinde kendisine verildiği için, bu şekildeki kullanılmamış olan arazilerin hepsi kullanılan arazi haline geliyor."

Canalp, arazi toplulaştırmasıyla daha az emek ve mazot kullanımı yapılarak maliyetin düştüğünü ve bunun sonucunda da üretimin arttığını dile getirdi.

Türkiye'de üretilen cevizin tüketime yetmediğine dikkati çeken Canalp, cevizin üçte ikisinin ithal edildiğini hatırlattı.

İncelemede bulunduğu verimsiz arazinin, geçmiş yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir ticari işletmeye kira karşılığı verildiğini anımsatan Canalp, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 11 yıl sonra muazzam şekilde ceviz üretimi yapılmaktadır burada. Bizim ülke olarak ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de budur. Bir taraftan köylerdeki küçük ölçekli üretim devam edecek ama aynı zamanda bu şekildeki devasa tarım arazilerini de işletebilen işletmelere ihtiyacımız var. Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de on binlerce dönümlük arazide plantasyon tarımı yapılan tek ürünün üretilmiş olduğu yeni bir paradigmaya da ihtiyaç var. Bugün burada bunun başarılı örneklerinden bir tanesini gördük, Türkiye'de üçüncü en büyük ceviz işletmesini de gezmekten mutluluk duyduk."

