AA/DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:59

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarının 57'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, ülke genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktığını, müdahalelerin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Ülke genelindeki yangınların 57'sinin kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." dedi.

Muğla'daki yangınlara ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var." ifadesini kullandı.

Orman alanlarının turizme açıldığı iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim." diye konuştu.

Yangınlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır." dedi.

Pakdemirli, mağdur olan vatandaşlara yönelik de "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağ-Kur, SGK, Ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız." ifadesini kullandı.

Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgede bir yandan söndürme çalışmalarının sürdüğünü bir yandan da hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." diye konuştu.

Bakan, bakan yardımcısı ve milletvekillerinin yangın bölgelerinde çalışma yürüttüğünü aktaran Çavuşoğlu, dün ve bu sabah koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantılara Valilik, Antalya Büyükşehir Belediyesi, AFAD başta olmak üzere tüm ilgili kurumların katıldığını anlatan Çavuşoğlu, bu süreçte gerek Manavgat gerek Türkiye'de özellikle de yangından hasar gören veya etkilenen vatandaşlara neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Yangında 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettikleri bilgisini veren Çavuşoğlu, "27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle de kısmen etkilendi. Valiliğimiz bünyesinde tüm bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız var. İlgili kurumlardan arkadaşlarımız var. Her üç mahalleye de ayrı bir birim oluşturduk ki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları hemen karşılansın." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımların da önemli olduğuna değinen Çavuşoğlu, hangi adamların atılacağı konusunda sahadaki tespitlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, sahada Tarım ve Orman Bakanlığının tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, genel müdürlerimiz, ilgili arkadaşlarımız burada. Sahadaki tespit çalışmalarına başladılar. Defterdarlık aynı şekilde çalışmalarını başlattı. Bu hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. Antalya'da 3, Muğla'da bir vatandaşımız vefat etti, onlara rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez, ağaçlarımızın yerine yenisini dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararları temin edeceğiz. Bu amaçla çalışmaları başlattık. Yarından itibaren hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız. Hasar tespitleri tam yapılmadan kurumlarımızdan hemen ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon lira aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız biraz önce de görüştük 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. Aynı şekilde AFAD'ımız da 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilk etapta acil ihtiyaçlar için 5 milyon aktardı. Acil ihtiyaçlar için toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan para aktarılmaya başladı."

- "AKTİF YANGINLARDA İYİYE DOĞRU GİDİŞAT VAR"

Bakan Pakdemirli ise aktif yangınlarda iyiye doğru bir gidişat olduğunu, en kısa zamanda da kontrol altına almayı umduklarını söyledi.

Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Adana, burada iyiye doğru gidiş var, Osmaniye de öyle. Antalya şu an Manavgat bölgesinde Hocalar tarafında tüten odaklarımız var, Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var, Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var." ifadelerini kullandı.

Yangınlar nedeniyle Antalya'da 3, Muğla'da da bir kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pakdemirli, cenaze namazlarına da katılacaklarını bildirdi.

Nemin çok düşük, sıcaklığın da 40 derecenin üzerinde olduğuna işaret eden Pakdemirli, hava sıcaklığının salıya kadar devam edeceğini belirtti.

Pakdemirli, vatandaşlara ormanlık alanların yanından geçerken ya da kullanırken çok dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

- "DÜNYANIN EN BAŞARILI BİRKAÇ TEŞKİLATINDAN BİRİSİYİZ"

Gelişmiş ülkelerde de orman yangınları olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bu durumun gelişmişlik ya da batı medeniyetiyle alakalı olmadığını kaydetti.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kanada'da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardır, 20 bin hektardır. Rusya'da temmuzda 1 milyon 88 bin hektar alan yandı. Amerika'da Kaliforniya'da devam eden yangınlar var, temmuzda 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay boyunca yanan yangınlar ve yangınlardan kaçamadıkları için vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz.

Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 180 yıllık köklü bir geçmişi olan teşkilat. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğumuz için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, belirlenen son teknolojilerle, insanımızın sürekli eğitimiyle bu konuda Allah'a bin şükür dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız."

Yangın çıktığında bölgenin imara açılacağı yönünde çeşitli söylemlerin ortaya atıldığını, bu konuların istismar edilmemesi gerektiğini dile getiren Pakdemirli, "Her zaman tekrar ettiğimiz gibi Anayasanın 169. maddesi, orman alanları daraltılamaz. İmara konu edilemez, başka şeye konu edilemez. Bunlarla ilgili istisnalar vardır, istisnalar devlet kurumlarınadır." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 1300 sera ile 1600 hayvanın sigortalı olduğunu söyledi.

Tarımsal hasar tespitlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"650 dekarlık 22 muz serası, 120 dekarlık 15 sebze serası zarar gördü. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar zeytin, defne ve benzeri ağaçlık alan ve 360 kovan kaybımız var. Kayıplarla ilgili vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun, bunlarla ilgili önemli bir destek açıklayacağız. 15 tır kadar yem dağıtılması söz konusu olacak. Bunu da bugün ve yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. 50 teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor."

Pakdemirli, yangında yaban hayatının da zarar gördüğüne dikkati çekti.

- EKİM SONUNDA AĞAÇLANDIRMALARA BAŞLANACAK

Orman teşkilatının özverili şekilde çalışmalarını yürüttüğüne işaret eden Pakdemirli, orman teşkilatının ordu ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurum olduğunun altını çizdi.

Yangına yönelik mücadelelerin istismar edilmemesini isteyen Pakdemirli, Antalya'da da belediyeler dahil tüm kurumların iş birliğiyle örnek nitelikte bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Yangınların sebebiyle ilgili çeşitli spekülasyonların sosyal medyada dolaştığına değinen Pakdemirli, vatandaşların resmi bilgiler dışında teyitli olmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini istedi.

Yanan alanların ilk yağmurlarla beraber ağaçlandırılacağını vurgulayan Pakdemirli, ekim sonu ve kasım ayının başı gibi ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, vatandaşların da ağaç dikme kampanyalarına katılabileceklerini dile getirdi.

- "18 BİN CİVARINDA ABONEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR"

Bakan Çavuşoğlu da yangının tarım alanları kadar altyapıyı da etkilediğini, özellikle elektrik kesintisi olan yerler bulunduğunu belirterek, şu anda 18 bin civarındaki aboneye elektrik verilemediğini söyledi.

Elektrik kurumu ile söz konusu abone ve mahallelere en hızlı şekilde elektrik verilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, gerek Antalya'dan gerekse Türkiye'nin her yerinden, bir taraftan fidan yardımı diğer taraftan da ayni ve nakdi yardım göndermek için telefonların, tekliflerin geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, AFAD bünyesinde oluşturulan merkezin yanı sıra değişik kurumların ve Antalyalıların verdiği destekler sayesinde iaşe ve ayni olarak herhangi bir ihtiyacın olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz bir hesap açıyor. Bu hesabı kendisi duyuracaktır. Dün akşam TOBB Başkanımız aynı şekilde aradı, 5 milyon lira bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar. Antalyalı ve Manavgatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yangından etkilenen gerek vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda gerekse ilgili yardımları ulaştırma konusunda çok duyarlılar, teşekkür ederiz. Yiyecek içecek konusunda çok fazla ürün geldi, ona ihtiyaç yok ama nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili olarak ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi için topyekun bir seferberlik içinde olunduğunu söyledi.

En kısa zamanda bu yangınları söndürme çabasında olunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri sizlere kısa zamanda aktarmak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah tüm çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin. Biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi bu sıkıntıların bu sorunların üzerinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Bu yangınları bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, MANAVGAT'TA 2 BİN 300 YAPININ YANGINDAN ETKİLENDİĞİNİ BİLDİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.

Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurum, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve seferberlik ruhuyla, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sardığını dile getirdi.

Mahalle mahalle yangın alanlarını taradıklarını aktaran Kurum, yangın söndürme işlemleri devam ederken hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

Yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceklerini ve hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde bitireceklerini dile getiren Kurum, "Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı. 15 mahallemiz de kısmı olarak etkilenmiş durumda." dedi.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarın gerçekleştiğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil kısmen etkilenme söz konusu. Koordineli bir şekilde alanların bize teslim edilmesine müteakip de çalışmaları yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2 bin yapı var. Yani toplamda 2 bin 300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu gerek binalar sahada mobil laboratuvarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

Kurum, vatandaşlarla bire bir görüşüp ihtiyaçlarını dinlediklerine dikkati çekerek, "Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içinde başlatacağız ve 1 yıl içinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı." diye konuştu.

Taşınma ve eşya yardımlarını vereceklerine işaret eden Kurum, yangından bir caminin kısmi olarak etkilendiğini, bir okulun ağır hasarlı ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir binan da hasarlı olduğunu anlattı.

Mersin'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde yangınların olduğunu belirten Kurum, "Burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık. Orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

MİLAS VE BODRUM'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA; YAKLAŞIK 80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü.

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin karayolu bağlantısı kesildi. Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri sırasında, karada sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Arama Kurtarma ekiplerinin koordinesindeki tahliye işlemi yaklaşık 3,5 saat sürdü. Vatandaşlar, ilçede seferberlik ilan eden ve kurtarma çalışmalarına katılmak için turlarını yarıda kesen tekne sahiplerine teşekkür etti. Tahliye edilenler, başka otellere yerleştirildi.

ALEVLERE DENİZDEN DE MÜDAHALE

Güvercinlik Koyu'nda, yanındaki ormanlık alanda, alevler deniz seviyesindeki ağaçlara kadar indi. Bunun üzerine bölgeye yangın söndürme gemisi gönderildi. Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra denizden de alevlere müdahale edildi.

80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Dün havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Karadan yapılan çalışmalarla saat 21.00 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte karadan yapılan soğutma çalışmalarına helikopterler de katıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

OSMANİYE'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İki gün önce merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarını araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Edinilen bilgiye göre özel ekip dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştırıyor. Araştırmadan çıkan sonuçların adli birimlerle paylaşılacağı bildirildi.

MANAVGAT VE AKSEKİ'DEKİ ORMAN YANGINLARINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla bidonlarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yangın söndürme ekipleri de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için gece boyunca mücadelesini sürdürdü.

Yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve yaklaşık 4 bin personelle müdahale ediliyor.

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- AKSEKİ'DE EKİPLER GÜLENDAĞI'NA YOĞUNLAŞTI

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi'nde önceki gün gece başlayan orman yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Kepezbeleni Mahallesi'ne yakın Kepez Mahallesi'nin dün tahliye edildiğini anımsatan Hülür, bugün de Kocaköy Mahallesi'nin boşaltıldığını belirtti. İsteyen vatandaşların ilçedeki pansiyona yerleştirildiğini dile getiren Hülür, gıda ihtiyaçlarının da karşılandığını kaydetti.

Kepezbeleni Mahallesi'nde evlerin büyük bir bölümünün yandığını, yangının bir an evvel kontrol altına almak için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Hülür, şunları söyledi:

"İnşallah, yangın başka mahallelerimizi sıçramadan söndürmüş olacağız. Ekipler cansiparane şekilde çalışıyorlar. Bölgede Gülendağı var, yangının bu tepeye ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Çünkü tepenin arkasında Manavgat ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi bulunuyor, alevlerin buraya sıçraması daha büyük bir felakete neden olabilir. O nedenle havadan yoğun bir şekilde bölgeye müdahale ediliyor."

AZERBAYCAN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE EKİPLER GÖNDERECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA ÖLEN GENCİN İTFAİYE EKİPLERİNE SU TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.

ADANA KOZAN'DA ÇIKAN İKİNCİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU: AB TÜRKİYE'NİN ACISINI PAYLAŞIYOR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nca orman yangınlarıyla ilgili "Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" açıklaması yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Twitter'daki hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" mesajı paylaşılarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin bir üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" denildi.

ALADAĞLAR MİLLİ PARKI'NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Milli parkın ziyaretçi tanıtım merkezi girişinde önceki gün başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmada soğutma işlemleri sürüyor.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Twitter hesabından, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın ile mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, Orman teşkilatımızın, askeri birliklerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve AFAD'ın görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini paylaştı.

HASTANEDE TEDAVİLERİ SÜREN YARALILAR MANAVGAT'TAKİ YANGINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi.

İlçede devam eden orman yangınından etkilenenlerin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Jandarmanın yardımıyla evinden çıkarılan 64 yaşındaki Süleyman Düzenli, AA muhabirine, alevlerin evlerine kadar ulaşacağına ihtimal vermediklerini ama bir anda evin arka bölümünün tutuştuğunu söyledi.

Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, "Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." diye konuştu.

- "BU NORMAL BİR YANGIN DEĞİL"

İbrahim Aydın ise tankerler, traktörler ile kendi imkanlarıyla yangının evlere ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti.

Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Evimiz, canımız için mücadele ettik. Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı. Kuzular, hayvanlar, evler her şey yandı. Böyle bir yangını hiç görmedik. Bu normal bir yangın değil. Böyle bir cehennemi hiç yaşamadık. Çok kişi dumandan zehirlendi, hastanelere geldi. Şükür buna da can kaybımız yok ama malımız yandı."

- "KÖYDE 100 EV VARDI 70'İ YANDI"

Hatice Tekin de evlerinin yandığı haberi üzerine köye gittiklerini, yangını söndürmeye çalıştıklarını aktardı.

Ağabeyinin de yangını söndürmeye çalışırken düştüğünü, elinin kesildiğini belirten Tekin, "Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş. Bir yangın orada, bir yangın başka yerden çıktı. Köyde 100 ev vardı 70'i yandı." dedi.

KEŞAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Edirne Keşan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

MİLAS YANGINI KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

YAHYALI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Kayseri Yahyalı yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi

3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı bölgesinde, çarşamba günü çıkan orman yangını, ekiplerin mücadelesi sonucu bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki Aladağlar Milli Parkı'nda, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yahyalı Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, ekiplerin 3 günlük mücadelesi sonucu bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın ile mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, orman teşkilatımızın, askeri birliklerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve AFAD'ın görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞE 15 GÜN YASAK

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.

ÇANAKKALE'DE ORMANLARA GİRİŞ 1 AY YASAK

ÇANAKKALE Valiliği'nce olası yangınlara karşı il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği'nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.

AZERBAYCAN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE 500 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİYOR

Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 500 kişilik ekip, helikopterler, ekipman ve çeşitli malzemeler gönderiyor.

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali Asadov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

UKRAYNA, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE 2 İTFAİYE UÇAĞI VE ÖZEL EKİP GÖNDERDİ

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, servise ait 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye'ye gittiği bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan'daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da kaydedildi.