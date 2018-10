Türkiye’deki uyanış, İslam dünyasına ümit oldu

Yılmaz “Türkiye’deki uyanış ve buradaki Müslümanların ayağa kalkmasıyla İslam dünyasındaki karamsar tablo dağılmaya başladı” dedi. Yılmaz, gençlere hayatın öğretilmesi, dini değerlerin aşılanması, kendi değerlerinin kıymetini bilen nesillerin yetiştirilmesi amacıyla “Sabah Namazı Buluşmaları”nı gerçekleştirdiklerini söyledi. İslam dünyasının her yöresinde ve her yerinde kan, gözyaşı ve hüzün olduğunu ancak karamsar tablonun dağılmaya başladığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: Uzak Doğu, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın her yerinde, nerede kan ve gözyaşı varsa, Müslümanların bulunduğu yerler oldu buraları. Demek ki, bizim bir eksiğimiz, ihmal ettiğimiz bir şeyler var. Son zamanlarda Türkiye’deki uyanış, İslam dünyasına yeni ümitler kazandırarak bakışların Türkiye’ye yönelmesini sağladı. Türkiye’de yeniden İslam’a, Kur’an-ı Kerim’e sahip çıkılması, bütün İslam dünyasına ümit vermektedir.