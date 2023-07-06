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Türkiye'den 2 bin 300 kilometre öteye jet müdahale

Suudi Arabistan'da hac ibadetini yerine getirirken rahatsızlanan 70 yaşındaki K.D. isimli kadın Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansı ile Bursa'ya getirildi.

IHA6 Temmuz 2023 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Türkiye'den 2 bin 300 kilometre öteye jet müdahale
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Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki K.D. hac için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Suudi Arabistan'da takibi sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine ailesi durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yoğun çabaları sonucu hastaya Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer ayarlandı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans, 2 bin 300 kilometre mesafedeki Suudi Arabistan'a doğru harekete geçti. Cidde Havalimanı'ndan hastayı teslim alan uçak ambulans, yaklaşık 3 saatlik uçuşla gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na iniş yaptı.

Buradan Bursa 112 ekiplerince alınan hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Hastanın, yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

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