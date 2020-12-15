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Türkiye'den ABD'ye bir tepki daha: Kötü komşu adamı ev sahibi yapar

ABD'nin S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Yaptırımlar savunma sanayimizi güçlendirecek.' dedi.

15 Aralık 2020 Salı 12:22 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 12:26
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ABD'de Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Yaptırım listesinde aralarında Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de olduğu 4 kişinin ismi var.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" dedi. 

Kurtulmuş, 'Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Yaptırımlar savunma sanayimizi güçlendirecek.' ifadelerini kullandı.

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