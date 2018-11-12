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Türkiye, California'daki yangın felaketinden dolayı ABD'ye taziye mesajı iletti

Türkiye, California eyaletindeki yangında hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletti.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin California eyaletinde devam eden yangının büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmasından üzüntü duyduk. Bu felaket sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangınında 31 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Eyaletin kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik alana yayılan yangında, 228 kişiden hala haber alınamıyor.

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