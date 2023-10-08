Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremde can kayıpları olduğunun, çok sayıda kişinin yaralandığının ve depremin evlerde hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır." ifadesi kullanıldı.

