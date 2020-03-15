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Güncel

Türkiye'den Antartika'ya çıkarma!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiğini bildirdi.

AA15 Mart 2020 Pazar 16:43 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 16:43
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MSB'den yapılan açıklamada, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde 9 Şubat-9 Mart tarihlerinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, hidrografik ve oşinografik ölçümler başarıyla icra edilerek Antarktika Horseshoe Adası Lystad Körfezi'nde kurulan 'Türk Bilim Üssü'nün yaklaşma sularına ait deniz haritası ve oşinografik özellikleri çıkartılarak ülkemizin Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde gözlemci üye statüsünden danışman üye statüsüne geçme hedeflerine katkı sağlandı. SHOD Başkanlığı 2017'den bu yana Antartika Bilim Seferlerine iştirak ederek, bu önemli sürece aktif katkı sağlamaktadır."

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