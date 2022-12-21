Türkiye'den Arnavutluk polisine ekipman desteği

Ekipmanların bağışı münasebetiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve Arnavutluk Polisi Genel Müdürü Muhamet Rrumbullaku ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmeyle ilgili Bakan Çuçi, sosyal medya hesabından, söz konusu bağışı, Arnavutluk'un yardım talebinin hemen ardından Türkiye'nin cevabı olan "cömert bağış" olarak nitelendirdi.

Ekipmanların siber saldırılardan etkilenen sistemlerin kurtarılması doğrultusunda kullanılacağını belirten Çuçi, "Sadece bu durumda göstermiş oldukları hazır bulunmalarından değil aynı zamanda Türkiye'nin Arnavutluk'a ve polisine verdiği sürekli destek için hükümet adına teşekkürlerimi ifade ettim." paylaşımında bulundu.

Arnavutluk Polisi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Aktaş'ın Arnavutluk Polisi Genel Müdürü Rrumbullaku tarafından kabul edildiği bildirildi.

İki ülke heyetinin "işbirliğini güçlendirmek ve ortak çıkar alanlarında yeni köprüler inşa etme" konulu iş toplantısı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İki genel müdür, iki kurum arasındaki ilişkileri, organize suç alanında suç faaliyeti olan gruplar ve kişiler hakkında bilgi alışverişi ve çok aranan kişilerin yakalanması noktasında ortak operasyonlar gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

- "YARDIMIMIZ BURADA BİTMEYECEK"



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Türkiye ile Arnavutluk'un çok derin dostluk bağları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yardımımız burada bitmeyecek. Gelecekte işbirliğimiz çerçevesinde daha da güçlü desteğimiz olacak. Çok kapsamlı ve güçlü işbirliğimizin olduğu alanlardan birisi de eğitim ve kurs imkanı sağlanması. İşbirliği, terörle mücadele, para aklama ve organize suç gibi birçok alanda devam edecek."

Arnavutluk Polisi Genel Müdürü Rrumbullaku, yardımın, Türk polisi ile yoğun işbirliği çerçevesinde geldiğini belirtti. İşbirliğinin protokol düzeyinin ötesine geçerek, ortak hedefleri doğrultusunda gerçek bir dostluk ve kardeşçe yardımlaşma boyutlarına sahip olduğunu vurgulayan Rrumbullaku, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlarımız arasındaki işbirliği köprüsü, her türlü ortak zorluğa karşı hazır olma ve zamanında yanıt vermeyle nitelendirilmekte. Bu unsur, organize suç ve terörle mücadele ile her iki ülke polisinin eğitim kapasitelerini artırma gibi somut meselelerde işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde gelecek adına bizi cesaretlendiriyor."

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay da Türkiye'nin Arnavutluk polisine her daim destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Arnavutluk makamları, temmuz ve eylülde ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk, 7 Eylül'de dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.