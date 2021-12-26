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Türkiye'den, Burkina Faso'da terör saldırısında ölen 41 kişi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Loroum eyaletinde meydana gelen ve 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

AA26 Aralık 2021 Pazar 22:29 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:30
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eyaletin You bölgesinde düzenlenen, Burkina Faso ordusuna bağlı gönüllü ve sivil 41 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Burkina Faso Hükümeti Sözcüsü Alkassoum Maiga, gün içinde basına yaptığı açıklamada, "Anavatan Savunma Gönüllüleri"nin 41 üyesinin, bölgede ticaret yapan tüccar konvoyuna eşlik ettikleri esnada düşürüldükleri pusuda hayatını kaybettiğini ve olay nedeniyle ülkede 48 saatlik "yas" ilan edildiğini açıklamıştı.

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