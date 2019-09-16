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Türkiye'den çalınan araçlar Suriye'de bulundu

Türkiye'den çalındığı belirlenen 34 araç Suriye'de bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Suriye Görev Gücü (SGG) Azez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araçlara yönelik plaka verme işlemi sırasında belirlenen ve aralarında kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletin de bulunduğu 34 aracın Türkiye'nin farklı kentlerinden çalındığı tespit edildi.

Azez Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekiplerince tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilmek üzere Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis'e getirildi.

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