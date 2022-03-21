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Türkiye'den Çin'de meydana gelen kazaya ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:47
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Çin hükümeti ile halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden gün içinde yapılan açıklamada, China Eastern Havayolları'na ait 123'ü yolcu ve 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı kaydedilmişti.

Bölgeye bağlı Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği aktarılmıştı.

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