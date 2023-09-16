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Türkiye'den demir almışlardı! TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Libya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Libya halkına destek için Türkiye'den yola çıkan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığını bildirdi.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Türkiye'den demir almışlardı! TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Libya'ya ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya gönderilen arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan gemilerin ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtildi.

Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
  • MSB Libya yardım
  • TCG SANCAKTAR
  • TCG BAYRAKTAR

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