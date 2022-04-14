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Türkiye'den Filipinler'e taziye

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 07:48
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Bakanlıktan, Filipinler'deki Megi Kasırgası sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.

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