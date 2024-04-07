Türkiye'den Gazze için ''iyilik hareketi''... 3 bin tonluk 9. gemi de yola çıkıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olan Türkiye, bir yandan elektrik, gıda ve temiz suya erişimleri tükenen masum siviller için yardımlarını artırarak sürdürüyor bir yandan da uluslararası alanda insani diplomasi çalışmalarını yürütüyor.

Türkiye'nin Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yürüttüğü insani yardım operasyonları sayesinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemi ile yaklaşık 40 bin ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

Türk Kızılay, 3 bin tonluk 9'uncu insani yardım gemisini Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Gazze için yola çıkarmaya hazırlanıyor. Gıda, giyim, hijyen, barınma ve bebek malzemeleri ile tıbbi ürünler gibi acil ihtiyaçları taşıyacak iyilik gemisinin Mersin Limanı'ndaki yükleme çalışmaları devam ediyor.

- GAZZE'YE ÜRDÜN ÜZERİNDEN DE YARDIM GÖNDERİMİ BAŞLADI

Türk Kızılay'ın Gazze halkı için ramazan ayı öncesinde gönderdiği 2 bin 737 tonluk acil yardım malzemesi yüklü iyilik gemisinin de indirme işlemleri tamamlandı.

El-Ariş Liman sahasında geçici depo oluşturan Türk Kızılay ve AFAD yetkilileri, Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemelerini öncelikle bu depoya indiriyor. Yardımlar, buradan İsrail ve Mısır'ın koordine ettiği tırlarla Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye sevk ediliyor.

Halihazırda günlük 100 tırın Gazze'ye geçişine izin verilse de normal zamanlarda ortalama 500 tırın bölgeye giriş yaptığı biliniyor.

Öte yandan Türk Kızılay, Gazze'ye Ürdün üzerinden de yardım göndermeye başladı. Yapılan planlamalarla, yakında günlük 24 tırın Ürdün'den Gazze'ye geçişinin mümkün olması bekleniyor.

MÜSİAD, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar ve Türk milletinin desteğiyle yürütülen yardım kampanyası kapsamında gıda, tıbbi malzeme gönderimi, ambulans tedariki ve nakdi yardımlar gelecek günlerde de devam edecek.

- GÜNLÜK 10 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK DAĞITIMI YAPILIYOR

İnsani yardımların yanı sıra Refah'taki Kızılay aşevi aracılığıyla günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Gazze'de 5, Mısır'da 5, Batı Şeria ve Kudüs'te 2, Ürdün'de 1 Kızılay personeli devamlı hazır bulunuyor.

Kızılay personeli, gıda kolileri, çadır, battaniye, hijyen malzemeleri, kıyafet ve tıbbi malzeme gibi acil insani yardım malzemelerinin dağıtımını Gazze içerisinde de sürdürüyor.

Gazze'nin temiz içme suyu ihtiyacı için Mısır'da bulunan bir su fabrikasıyla uzun süreli anlaşma imzalayan Türk Kızılay ve AFAD, bu sayede günlük 7 ton içme suyunun Gazze'ye geçişini sağlıyor.

-1,1 MİLYON GAZZE'Lİ FELAKET DÜZEYİNDE AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 33 bin Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin tek elektrik santrali 11 Ekim'den bu yana yakıt olmaması nedeniyle faaliyet gösteremiyor. Yakıt yetersizliği nedeniyle hastaneler faaliyetlerini durdurdu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da yapılamıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan rapora göre, Gazze'de 1,1 milyon kişi felaket düzeyinde, 854 binden fazla kişi ise acil düzeyde açlıkla karşı karşıya. Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'ye 21 Ekim'den itibaren girmesine izin verilen insani yardım malzemeleri, nüfusun gıda ihtiyacının ancak çok küçük bir kısmını karşılamaya yetiyor.

- SAĞLIK TESİSLERİNE SALDIRILAR

Gazze'de sağlık tesislerine yönelik en az 410 saldırının gerçekleştiği biliniyor. Gazze'de 6'sı güneyde, 4'ü kuzeyde, yalnızca 10 hastanenin faal olduğu raporlanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 50 bin hamile kadın bulunuyor ve günde ortalama 180 doğum gerçekleşiyor.

Toplam 464 eğitim tesisinin hasar gördüğü, 142 okulun tamamen yıkıldığı veya ağır hasar aldığı saldırılar, okul kapanmaları nedeniyle 625 bin öğrenci ve 22 bin 564 öğretmeni doğrudan etkiledi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, nüfusun yüzde 75'ine karşılık gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinli Gazze'de yerinden edildi ve bu kişilerin 1,4 milyonu BM'ye ait 155 okula sığındı.

Aşırı kalabalık olan bu barınaklarda ortalama 150 kişiye 1 tuvalet ve 700 kişiye 1 banyo düşüyor.



