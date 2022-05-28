Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için PKK'ya karşı yeni harekâta hazırlanırken, ABD'yi telâş sardı. Barış Pınarı Harekatı'ndan önce Kobani'den çıkan ABD, üç yıl sonra Rusya'ya bıraktığı bölgeye döndü. Boşaltılan üsler fiilen kullanılmaya başlandı. Bölgeye zırhlı araç ve askeri mühimmat taşıyan onlarca TIR geldi.

2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra PKK'lı teröristleri Türkiye sınırından uzaklaştırma sözü veren ABD, Ankara'dan gelen "yeni harekat" açıklamasıyla panikledi. Washington'dan ardı adına açıklamalar yapılırken, ABD Barış Pınarı Harekatı'ndan önce Ruslara terk ettiği PKK bölgesindeki üslere geri dönüyor.

ABD'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Yeni harekat mesajları hem diplomasiyi, hem de Suriye'de sahayı hareketlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'in "Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz" açıklamasının ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby de "Endişeliyiz" diyerek PKK'nın Suriye kolu YPG ile temas halinde olduklarını söyledi.

ONLARCA TIR GÖNDERİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD'nin Suriye'deki saha unsurlarında da hareketlenme başladı. Irak üzerinden PKK/YPG işgali altındaki bölgelere silah ve askeri araç sevkiyatı hız kazandı. Velid Kapısı'ndan Suriye'ye giren onlarca TIR ve tanker, terör örgütünün işgali altındaki Haseke'ye ulaştı. Rejimin yayın organlarında görüntüleri yayınlanan konvoyda zırhlı araç, askeri mühimmat ve teçhizat bulunduğu belirtildi.

MUHTEMEL HEDEFLER ARASINDA

ABD'nin hareketliliği bununla da sınırlı değil. ABD askerleri 2019 yılında enkaza çevirdikten sonra Rus güçlerine bırakarak çekildiği üslere geri dönmeye başladı. Bu üslerden biri de Türkiye'nin muhtemel hedefleri arasında yer alan Ayn el Arap'ın (Kobani) güneyindeki Kharab Ashik üssü. Bu üsse lojistik ekipman ve teknisyenler gönderildi. 2019'da tahrip edildikten sonra Ruslara terkedilen üssün eski haline döndürüleceği kaydedildi.

LAVROV: TÜRKİYE SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE KAYITSIZ KALAMAZ

Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD askerlerinin, Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ettiğini kaydetti. Lavrov, "Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar. Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz" dedi.